Реал летом хочет купить Де Брюйне

«Реал» намерен заполучить ключевого игрока «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.
Как сообщает Sports Mole, мадридский клуб готов воспользоваться ситуацией с исключением «Сити» из еврокубков на два сезона. В «Реале» ожидают, что много игроков «горожан» захотят покинуть клуб.
В этом сезоне Де Брюйне провел 24 матча в АПЛ, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Серхио Агуэро.
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Источник — Sports Mole
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