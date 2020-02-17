Реал летом хочет купить Де Брюйне

«Реал» намерен заполучить ключевого игрока «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

Как сообщает Sports Mole, мадридский клуб готов воспользоваться ситуацией с исключением «Сити» из еврокубков на два сезона. В «Реале» ожидают, что много игроков «горожан» захотят покинуть клуб.

В этом сезоне Де Брюйне провел 24 матча в АПЛ, забил 7 мячей и отдал 15 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет купить Серхио Агуэро.