Реал и Атлетико готовы купить Серхио Агуэро

Серхио Агуэро в ближайшее время может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает испанская пресса, в услугах нападающего заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».

Контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом 2021 года. Однако футболист может покинуть клуб из-за исключения «Ман Сити» из еврокубков на два сезона.

В этом сезоне на счету Агуэро 21 гол и 3 ассиста в 25 матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Месси просит «Барселону» подписать Агуэро.