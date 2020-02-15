Реал и Атлетико готовы купить Серхио Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Испании

  • 15.02.2020 20:58
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Реал и Атлетико готовы купить Серхио Агуэро
© ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро

Серхио Агуэро в ближайшее время может покинуть «Манчестер Сити».

Как сообщает испанская пресса, в услугах нападающего заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».

Контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом 2021 года. Однако футболист может покинуть клуб из-за исключения «Ман Сити» из еврокубков на два сезона.

В этом сезоне на счету Агуэро 21 гол и 3 ассиста в 25 матчах за «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что Месси просит «Барселону» подписать Агуэро.

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Источник — As.com

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