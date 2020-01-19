Месси просит Барселону подписать Агуэро

Аргентинский форвард «блаугранас» хочет видеть в команде своего соотечественника

  • 19.01.2020 10:15
  • 1265 просмотров
  • 2 комментария
Месси просит Барселону подписать Агуэро
© ФК Манчестер Сити. Серхио Агуэро

32-летний нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попросил у руководства каталонского клуба приобрести 31-летнего аргентинского форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Об этом Месси заявил на личной встрече с новым главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. Месси хорошо знает Агуэро по совместным выступлениях за сборную Аргентины.

В текущем сезоне Агуэро провел 21 матч в составе «Манчестер Сити», где забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Серхио составляет €65 миллионов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Mirror

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Akella_147
    online
    Akella_147, 19.01.2020 10:58
    -1
    Агуэро конечно хорош, но Суарес , как минимум не хуже.. интересно, как поступит руководство
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.01.2020 10:51
    0
    "Сказал главный тренер Барселоны"
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 19.01.2020 10:51
    0
    "Сказал главный тренер Барселоны"
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности