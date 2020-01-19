Месси просит Барселону подписать Агуэро

32-летний нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси попросил у руководства каталонского клуба приобрести 31-летнего аргентинского форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

Об этом Месси заявил на личной встрече с новым главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном. Месси хорошо знает Агуэро по совместным выступлениях за сборную Аргентины.

В текущем сезоне Агуэро провел 21 матч в составе «Манчестер Сити», где забил 18 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Ориентировочная стоимость Серхио составляет €65 миллионов.