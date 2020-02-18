Олег БЛОХИН: «Никого не предавал, когда ушел в Динамо»

Олег Блохин прокомментировал свой переход из сборной Украины на пост главного тренера «Динамо» осенью 2012 года:

«Мой переход из сборной в «Динамо» – это было сделано честно. Я пришел к главе УАФ Конькову, объяснил. Я не ушел сразу, сначала поговорил с президентом.

Если бы мне сказали «нет» – другой разговор. Но я никого не предавал».

Ранее Блохин заявил, что никогда не приносил своим игрокам «Золотой мяч».