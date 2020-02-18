Олег БЛОХИН: «Никого не предавал, когда ушел в Динамо»

Экс-тренер «Динамо» - об уходе из сборной Украины

  • 18.02.2020 16:34
  • 1735 просмотров
  • 3 комментария
Олег БЛОХИН: «Никого не предавал, когда ушел в Динамо»
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Олег Блохин прокомментировал свой переход из сборной Украины на пост главного тренера «Динамо» осенью 2012 года:

«Мой переход из сборной в «Динамо» – это было сделано честно. Я пришел к главе УАФ Конькову, объяснил. Я не ушел сразу, сначала поговорил с президентом.

Если бы мне сказали «нет» – другой разговор. Но я никого не предавал».

Ранее Блохин заявил, что никогда не приносил своим игрокам «Золотой мяч».

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Источник — ТаТоТаке

(1 голос)

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Комментарии
    Timur24
    online
      Timur24, 18.02.2020 17:01
    +3
    Бл!дь ви замахали!!! Та напишіть вже повне вью. Ну нахєра так розтягувати?? Ще довго так буде? Я вже з вами 11 років, і щось ви останні часи взагалі все гірше і гірше(
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 18.02.2020 16:51
    +3
    Пиз@ишь, Олег Владимирович! Это не так давно было! По твоим-же, тогдашним словам - вечером тебе позвонил младший Сурок, а утром ты уже рассказывал о "мечте всей жизни".
    Насрал ты на сборную и страну.
    По пид@рски погнал за баблом.
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    Andros
      Andros, 18.02.2020 16:41
    +2
    Ухх, новина. А ще щось є схоже?
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    Timur24
    online
      Timur24, 18.02.2020 17:01
    +3
    Бл!дь ви замахали!!! Та напишіть вже повне вью. Ну нахєра так розтягувати?? Ще довго так буде? Я вже з вами 11 років, і щось ви останні часи взагалі все гірше і гірше(
    Ссылка
    hakkinen
      hakkinen, 18.02.2020 16:51
    +3
    Пиз@ишь, Олег Владимирович! Это не так давно было! По твоим-же, тогдашним словам - вечером тебе позвонил младший Сурок, а утром ты уже рассказывал о "мечте всей жизни".
    Насрал ты на сборную и страну.
    По пид@рски погнал за баблом.
    Ссылка
    Andros
      Andros, 18.02.2020 16:41
    +2
    Ухх, новина. А ще щось є схоже?
    Ссылка
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