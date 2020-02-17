Олег БЛОХИН: «Никогда не приносил своим игрокам Золотой мяч»

Бывший главный тренер «Динамо» Олег Блохин опроверг информацию о том, что он показывал своим подопечным запись своего гола в ворота «Баварии» в Суперкубке УЕФА-1975:

«Не показывал я своим игрокам «Баварию» никогда, не говорил «я», никогда не приносил «Золотой мяч». Хватит уже говорить эти глупости.

За последнее время, когда я получил «Золотой мяч», я его лишь раз принес детям на турнир Блохина. Это бред, они говорят, что «я», «я». Что значит «я»?».

Ранее Блохин прокомментировал свои взаимоотношения с Артемом Милевским.