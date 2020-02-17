Олег БЛОХИН: «Никогда не приносил своим игрокам Золотой мяч»

Экс-тренер «Динамо» - об отношениях с бывшими подопечными

  • 17.02.2020 21:17
  • 845 просмотров
  • 2 комментария
Олег БЛОХИН: «Никогда не приносил своим игрокам Золотой мяч»
© ФК Динамо Киев. Олег Блохин

Бывший главный тренер «Динамо» Олег Блохин опроверг информацию о том, что он показывал своим подопечным запись своего гола в ворота «Баварии» в Суперкубке УЕФА-1975:

«Не показывал я своим игрокам «Баварию» никогда, не говорил «я», никогда не приносил «Золотой мяч». Хватит уже говорить эти глупости.

За последнее время, когда я получил «Золотой мяч», я его лишь раз принес детям на турнир Блохина. Это бред, они говорят, что «я», «я». Что значит «я»?».

Ранее Блохин прокомментировал свои взаимоотношения с Артемом Милевским.

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Источник — ТаТоТаке

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
    axylinam, 17.02.2020 21:35
    0
    Лучше бы принёс детишкам вместо золотого мяча беляши
    Ссылка
    Dantist_marik
      Dantist_marik, 17.02.2020 21:24
    +1
    За последнее время, когда Я получил «Золотой мяч», Я его лишь раз принес детям на турнир Блохина. Это бред, они говорят, что «я», «я». Что значит «я»?»
    Ссылка
    Dantist_marik
      Dantist_marik, 17.02.2020 21:24
    +1
    За последнее время, когда Я получил «Золотой мяч», Я его лишь раз принес детям на турнир Блохина. Это бред, они говорят, что «я», «я». Что значит «я»?»
    Ссылка
    axylinam
    online
    axylinam, 17.02.2020 21:35
    0
    Лучше бы принёс детишкам вместо золотого мяча беляши
    Ссылка
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