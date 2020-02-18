Денис КОСТЫШИН: «У меня одна из самых сложных травм»

В начале ноября полузащитник «Колоса» Денис Костышин повредил крестообразную связку колена и выбыл из строя на полгода.

Костышин-младший рассказал о том, как проходит его восстановление:

«Восстановление идет неплохо, занимаюсь каждый день в зале. Вдобавок, сейчас начались кроссы, фартлеки, работа с мячом, передачи. Самой сложной была неделя после операции, в плане боли. Нужно пить много обезболивающих, да и сама операция очень болезненная.

Затем самое сложное – восстановление. Необходимо проводить по пять часов в зале каждый день. Сейчас у меня большой объем беговых работ. Говорят, что у меня одна из самых сложных травм, поскольку период восстановления составляет шесть месяцев.

Во время восстановления у меня была задача — не уснуть после тренировки, поскольку я настолько сильно уставал... В 8 часов утра выпил кофе, поехал на тренировку, и с десяти до трех ты просто пашешь».