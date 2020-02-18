Реал презентовал Рейньера

«Реал» провел официальную презентацию бразильского хавбека Рейньера.
Игрок подписал контракт с мадридским клубом до лета 2026 года. Презентация Рейньера состоялась на стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу».
🔴🏟 EN DIRECTO: ¡@ReinierJesus_19 pisa el césped del Bernabéu por primera vez!#WelcomeReinier | #HalaMadrid https://t.co/EWoMF2s8NO— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) February 18, 2020
Ожидается, что бразилец будет выступать за вторую команду «Реала» - «Кастилью».
Сумма трансфера Рейньера составила 30 млн евро.
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Источник — Sport.ua
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