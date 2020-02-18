Леганесу не разрешат подписать замену Брэйтуэйту

«Барселона», лишившись из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Сауреса, намерена подписать 28-летнего датского форварда «Леганеса» Мартина Брэйтуэйта.
«Блаугранас» выплатят клаусулу футболиста в размере €20 миллионов уже на этой неделе. Ранее «Барселона» получила право на дозаявку нападающего вне трансферного окна.
По правилам Ла Лиги дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм, но не команда, игрок которой покинул ее в результате трансфера.
Мартин Брэйтуэйт в нынешнем сезоне сыграл в Примере за «Леганес» 24 матча, в которых забил шесть голов и сделал одну голевую передачу.
Источник — Sport.es
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