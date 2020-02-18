Егор НАЗАРИНА: «Карпаты стали только сильнее»

Хавбек «Карпат» - о работе клуба на трансферном рынке

  • 18.02.2020 15:35
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Егор НАЗАРИНА: «Карпаты стали только сильнее»
© ФК Карпаты. Егор Назарина

Полузащитник «Карпат» Егор Назарина доволен работой команды на зимнем трансферном рынке:

«Я бы не сказал, что ушел кто-то из ключевых игроков Карпат. Кучер и Ди Франко? Я не считаю их ключевыми футболистами в этой команде, не сказал бы так. В принципе, костяк команды остался.

Пришли некоторые молодые ребята, некоторые футболисты из других клубов. Я считаю, Карпаты ничего не потеряли, стали только сильнее. И я уверен, что станут еще сильнее».

Ранее Назарина заявил, что «Карпаты» на 90% готовы ко второй части сезона.

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Источник — Футбольный формат

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.02.2020 15:51
    0
    Ссылка
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 18.02.2020 15:51
    0
    Ссылка
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