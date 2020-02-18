Андрей ВОРОБЕЙ: «У Шахтера есть игроки, способные противостоять Бенфике»

Бывший нападающий «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей прокомментировал предстоящие матчи «Шахтера» и «Бенфики» в рамках 1/16 Лиги Европы.

«Фаворит в этой паре, наверное, все же «Бенфика». У них чемпионат в разгаре и по уровню они немного выше. А кто пройдет – футбол покажет. К сожалению, для «Шахтера» матч с «Бенфикой» – первый сразу после сборов. Это не хорошо, потому что у «Шахтера» нет такой игровой практики, как у «Бенфики». Вот в этом и есть определенное преимущество португальцев.

«Однозначно «Бенфика» изучала «Шахтер» и знает все плюсы и минусы нашей команды. Согласен, что оборона – не самая сильная сторона «Шахтера», так как весь чемпионат Украины он постоянно играет в атаке. Конечно, «Бенфика» попытается использовать этот козырь, и два форварда принесут очень большие проблемы нашей команде. Но все зависит от тренеров «Шахтера». У нас игроки есть, способные противостоять «Бенфике». Вопрос, как тренеры донесут игрокам идею, как грамотно сыграть против этого соперника», - сказал Воробей.

Напомним, что матч 1/16 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Бенфика» состоится в Харькове 20 февраля на ОСК «Металлист».