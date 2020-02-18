Заря дозаявила Цыганикса и еще двух легионеров на УПЛ

Луганская «Заря» дозаявила на весеннюю часть сезона украинской Премьер-лиги трех легионеров, которых подписала этой зимой.
Черногорский форвард Михайло Перович, латвийский вингер Андрейс Цыганикс и хорватский полузащитник Ловро Цвек уже добавлены в заявку луганчан на официальном сайте УПЛ.
Перович будет выступать под номером 9, у Цыганикса на спине будет красоваться 97, а Цвек выбрал цифру 4.
Отметим, что Цыганикс является племянником ведущего программы «Профутбол» Игоря Цыганыка.
Напомним, ранее «Заря» завершила работу на учебно-тренировочных сборах в Турции и вернулась в Украину.
Источник — Sport.ua
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