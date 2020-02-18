Заря дозаявила Цыганикса и еще двух легионеров на УПЛ

Виктор Скрипник может рассчитывать на Михайло Перовича, Андрейса Цыганикса и Ловро Цвека

  • 18.02.2020 13:19
  • 1276 просмотров
  • 2 комментария
Заря дозаявила Цыганикса и еще двух легионеров на УПЛ
© ФК Заря. Андрейс Цыганикс

Луганская «Заря» дозаявила на весеннюю часть сезона украинской Премьер-лиги трех легионеров, которых подписала этой зимой.

Черногорский форвард Михайло Перович, латвийский вингер Андрейс Цыганикс и хорватский полузащитник Ловро Цвек уже добавлены в заявку луганчан на официальном сайте УПЛ.

Перович будет выступать под номером 9, у Цыганикса на спине будет красоваться 97, а Цвек выбрал цифру 4.

Отметим, что Цыганикс является племянником ведущего программы «Профутбол» Игоря Цыганыка.

Напомним, ранее «Заря» завершила работу на учебно-тренировочных сборах в Турции и вернулась в Украину.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kvv1404
      kvv1404, 18.02.2020 13:47
    +1
    Александр Домащенко, 18.02.2020 13:41
    Точечное качественное усиление. Чувствуется системная работа тренера.
    Так на яких позиціях втратили,на ті і підисали нових гравців.А на скільки якісне це підсилення гра покаже!!!
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 18.02.2020 13:41
    0
    Точечное качественное усиление. Чувствуется системная работа тренера.
    Ссылка
    kvv1404
      kvv1404, 18.02.2020 13:47
    +1
    Александр Домащенко, 18.02.2020 13:41
    Точечное качественное усиление. Чувствуется системная работа тренера.
    Так на яких позиціях втратили,на ті і підисали нових гравців.А на скільки якісне це підсилення гра покаже!!!
    Ссылка
    Александр Домащенко
    online
      Александр Домащенко, 18.02.2020 13:41
    0
    Точечное качественное усиление. Чувствуется системная работа тренера.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности