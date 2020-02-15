«Заря» вернулась в Украину со второго сбора, который проходил в Турции. В субботу делегация «Зари» приземлилась в Запорожье, где команда продолжит подготовку к возобновлению сезона.

На втором сборе луганчане провели четыре спарринга. Подопечные Виктора Скрипника одержали победы над «Ордабасы» (3:0), «Флямуртари» (1:0) и «Железничаром» (4:0), а также сыграли вничью с «Торпедо-БелАЗ» (0:0).

В первом весеннем матче чемпионата Украины «Заря» сыграет на выезде с «Мариуполем». Встреча состоится 22 февраля в 14:00.