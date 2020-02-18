ВИДЕО. Как форвард Аякса с двух метров не попал в пустые ворота

18-летний форвард «Аякса» Брайан Броббей подает надежды как восходящая звезда футбола. Сейчас он выступает за дубль амстердамского клуба во втором дивизионе Нидерландов.

Правда, в матче молодежки «Аякса» против «Бреды» (2:4) случился курьезный эпизод. На 22-й минуте Броббей умудрился промазать мимо ворот с двух метров.

Последний гол в матче получился тоже курьезным. В компенсированное время 20-летний хорватский голкипер Доминик Котарски грубо ошибся, и игрок «Бреды» забил почти с центра поля.