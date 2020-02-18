ВИДЕО. Как форвард Аякса с двух метров не попал в пустые ворота

Кроме того, молодежка «Аякса» пропустила гол от «Бреды» почти с центра поля

  • 18.02.2020 12:29
  • 1391 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Как форвард Аякса с двух метров не попал в пустые ворота
© ФК Аякс. Брайан Броббей

18-летний форвард «Аякса» Брайан Броббей подает надежды как восходящая звезда футбола. Сейчас он выступает за дубль амстердамского клуба во втором дивизионе Нидерландов.

Правда, в матче молодежки «Аякса» против «Бреды» (2:4) случился курьезный эпизод. На 22-й минуте Броббей умудрился промазать мимо ворот с двух метров.

Последний гол в матче получился тоже курьезным. В компенсированное время 20-летний хорватский голкипер Доминик Котарски грубо ошибся, и игрок «Бреды» забил почти с центра поля.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    guelder
    guelder, 18.02.2020 12:59
    0
    думаю цей промах йому ще довго снитися буде)
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    guelder
    guelder, 18.02.2020 12:59
    0
    думаю цей промах йому ще довго снитися буде)
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