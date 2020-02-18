Олег БЛОХИН: «Гармаша перемыкало. Перемкнуло — и все»

67-летний экс-тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением о 29-летнем бывшем полузащитнике киевлян Денисе Гармаше, который сейчас выступает за турецкий «Ризеспор» на правах аренды.
«Денис Гармаш — он нормальный. Когда он получил травму, он плакал. Боялся очень операции. Он совсем другой, чем Хачериди.
Денис… Его перемыкало. Перемкнуло — и все. Бывало так в игре, когда говоришь ему не делать того или иного. А его перемыкает — и все. С судьями точно так же. Не контролирует себя.
Можно ли было найти ему психолога? Подпустить психолога к команде сложно. Психолог может сильно повлиять на команду. Ты же не можешь брать психолога для одного человека.
Тяжело ли с ним было? Да нормально было! Он хороший игрок, в сборной играл. И Хачериди играл. Но у них есть свое видение жизни, футбола. Но я нормально, я считаю. Главное, чтобы ты выполнял свою работу. Если переклинивает — это уже проблема. Но они хорошие игроки», — отметил Блохин.
Блохин возглавлял «Динамо» с 2012-го по 2014-й годы.
Источник — ТаТоТаке
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Были лучшими в составе.
Гармаш аналогично.
Они качественные игроки.
Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
К ним нужен подход.
Очень много от тренера тоже зависит.
Т9 извините
Были лучшими в составе.
Гармаш аналогично.
Они качественные игроки.
Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
К ним нужен подход.
Очень много от тренера тоже зависит.
Адекватный человек в жизни.
Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
Это футбол.
К сожалению он становится нежным.
Адекватный человек в жизни.
Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
Это футбол.
К сожалению он становится нежным.
Адекватный человек в жизни.
Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
Это футбол.
К сожалению он становится нежным.
Были лучшими в составе.
Гармаш аналогично.
Они качественные игроки.
Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
К ним нужен подход.
Очень много от тренера тоже зависит.
Т9 извините
Были лучшими в составе.
Гармаш аналогично.
Они качественные игроки.
Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
К ним нужен подход.
Очень много от тренера тоже зависит.
Адекватный человек в жизни.
Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
Это футбол.
К сожалению он становится нежным.
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