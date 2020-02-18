Олег БЛОХИН: «Гармаша перемыкало. Перемкнуло — и все»

Бывший наставник киевского «Динамо» рассказал об украинском полузащитнике

  • 18.02.2020 10:58
  • 1426 просмотров
  • 5 комментариев
Олег БЛОХИН: «Гармаша перемыкало. Перемкнуло — и все»
© YouTube. Олег Блохин

67-летний экс-тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением о 29-летнем бывшем полузащитнике киевлян Денисе Гармаше, который сейчас выступает за турецкий «Ризеспор» на правах аренды.

«Денис Гармаш — он нормальный. Когда он получил травму, он плакал. Боялся очень операции. Он совсем другой, чем Хачериди.

Денис… Его перемыкало. Перемкнуло — и все. Бывало так в игре, когда говоришь ему не делать того или иного. А его перемыкает — и все. С судьями точно так же. Не контролирует себя.

Можно ли было найти ему психолога? Подпустить психолога к команде сложно. Психолог может сильно повлиять на команду. Ты же не можешь брать психолога для одного человека.

Тяжело ли с ним было? Да нормально было! Он хороший игрок, в сборной играл. И Хачериди играл. Но у них есть свое видение жизни, футбола. Но я нормально, я считаю. Главное, чтобы ты выполнял свою работу. Если переклинивает — это уже проблема. Но они хорошие игроки», — отметил Блохин.

Блохин возглавлял «Динамо» с 2012-го по 2014-й годы.

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Источник — ТаТоТаке

(6 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:27
    0
    Trasher311987, 18.02.2020 11:27
    Заверили и Вида дважды выигрывали дуэтом своим Упл.
    Были лучшими в составе.
    Гармаш аналогично.
    Они качественные игроки.
    Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
    К ним нужен подход.
    Очень много от тренера тоже зависит.
    Ссори Хачериди.
    Т9 извините
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:27
    0
    Андрей , 18.02.2020 11:17
    Названные выше люди в большей степени давали результат, а не портили его. Если бы Гармаш или Хачериди обеденяли команду и болельщиков вокруг себя, тренировались больше всех, были и духом, и силой своей команды, вели её вперёд до самого свистка (допуская иногда промашки в виде споров с арбитрами и грубой игры) - да никто бы против них и слова не сказал. Но когда единственная "фишка" - это неуравновешенность на поле и непредсказуемость поведенческих реакций, то нахрен такой игрок команде нужен.
    Заверили и Вида дважды выигрывали дуэтом своим Упл.
    Были лучшими в составе.
    Гармаш аналогично.
    Они качественные игроки.
    Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
    К ним нужен подход.
    Очень много от тренера тоже зависит.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 18.02.2020 11:26
    0
    Психолога в первую очередь надо найти для Блохина! Два года работы в Динамо и как результат - 3 и 4 итоговое место у Динамо! Позорище. Затем Блохина пригласили ФК Москва и этот клуб из одного из Лидеров чемпионата (4 место) за год при Блохине стал аутсайдером! Затем Блохина пригласили в Черноморец (не тренером, а типа консультантом) и одеситы вылеители в Первую Лигу! Можно вспомнить Блохина как тренера сборной: позорные крупные поражения от Испании 0:4, Италии 0:3, победа над Тунисом благодаря пенальти 1:0, победа по пенальти над Швейцарией. Затем 4-место в подгруппе на ЕВРО-2008. На этом Блохин закончился.
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    Андрей
      Андрей , 18.02.2020 11:17
    0
    Trasher311987, 18.02.2020 11:10
    Гармаш хороший игрок.
    Адекватный человек в жизни.
    Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
    Это футбол.
    К сожалению он становится нежным.
    Названные выше люди в большей степени давали результат, а не портили его. Если бы Гармаш или Хачериди обеденяли команду и болельщиков вокруг себя, тренировались больше всех, были и духом, и силой своей команды, вели её вперёд до самого свистка (допуская иногда промашки в виде споров с арбитрами и грубой игры) - да никто бы против них и слова не сказал. Но когда единственная "фишка" - это неуравновешенность на поле и непредсказуемость поведенческих реакций, то нахрен такой игрок команде нужен.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:10
    +1
    Гармаш хороший игрок.
    Адекватный человек в жизни.
    Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
    Это футбол.
    К сожалению он становится нежным.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:10
    +1
    Гармаш хороший игрок.
    Адекватный человек в жизни.
    Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
    Это футбол.
    К сожалению он становится нежным.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:27
    0
    Trasher311987, 18.02.2020 11:27
    Заверили и Вида дважды выигрывали дуэтом своим Упл.
    Были лучшими в составе.
    Гармаш аналогично.
    Они качественные игроки.
    Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
    К ним нужен подход.
    Очень много от тренера тоже зависит.
    Ссори Хачериди.
    Т9 извините
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.02.2020 11:27
    0
    Андрей , 18.02.2020 11:17
    Названные выше люди в большей степени давали результат, а не портили его. Если бы Гармаш или Хачериди обеденяли команду и болельщиков вокруг себя, тренировались больше всех, были и духом, и силой своей команды, вели её вперёд до самого свистка (допуская иногда промашки в виде споров с арбитрами и грубой игры) - да никто бы против них и слова не сказал. Но когда единственная "фишка" - это неуравновешенность на поле и непредсказуемость поведенческих реакций, то нахрен такой игрок команде нужен.
    Заверили и Вида дважды выигрывали дуэтом своим Упл.
    Были лучшими в составе.
    Гармаш аналогично.
    Они качественные игроки.
    Денис Уйаз это мистер Штраф в Челси был вообще Гарик если сравнить то вообще идеал игрок))))
    К ним нужен подход.
    Очень много от тренера тоже зависит.
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 18.02.2020 11:26
    0
    Психолога в первую очередь надо найти для Блохина! Два года работы в Динамо и как результат - 3 и 4 итоговое место у Динамо! Позорище. Затем Блохина пригласили ФК Москва и этот клуб из одного из Лидеров чемпионата (4 место) за год при Блохине стал аутсайдером! Затем Блохина пригласили в Черноморец (не тренером, а типа консультантом) и одеситы вылеители в Первую Лигу! Можно вспомнить Блохина как тренера сборной: позорные крупные поражения от Испании 0:4, Италии 0:3, победа над Тунисом благодаря пенальти 1:0, победа по пенальти над Швейцарией. Затем 4-место в подгруппе на ЕВРО-2008. На этом Блохин закончился.
    Ссылка
    Андрей
      Андрей , 18.02.2020 11:17
    0
    Trasher311987, 18.02.2020 11:10
    Гармаш хороший игрок.
    Адекватный человек в жизни.
    Есть кучу примеров Эрик Контона Денис Уйаз, Робби Кин, Кин манчестерский, это все люди которые на футбольном поле просто выносили соперников.
    Это футбол.
    К сожалению он становится нежным.
    Названные выше люди в большей степени давали результат, а не портили его. Если бы Гармаш или Хачериди обеденяли команду и болельщиков вокруг себя, тренировались больше всех, были и духом, и силой своей команды, вели её вперёд до самого свистка (допуская иногда промашки в виде споров с арбитрами и грубой игры) - да никто бы против них и слова не сказал. Но когда единственная "фишка" - это неуравновешенность на поле и непредсказуемость поведенческих реакций, то нахрен такой игрок команде нужен.
    Ссылка
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