Олег БЛОХИН: «Напрасно Хачериди считают неумным»

Экс-наставник «Динамо» поделился мнением о бывшем защитнике киевского клуба

  • 18.02.2020 10:15
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Олег БЛОХИН: «Напрасно Хачериди считают неумным»
© YouTube. Олег Блохин

67-летний бывший главный тренер киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением об экс-защитнике киевской команды Евгении Хачериди.

«Они разные абсолютно — Денис Гармаш и Евгений Хачериди. Все считают Хачериди неумным. Напрасно. У Хачика голова хорошо работает. Другое дело, что он немножко... Неуравновешенный? Нет, даже слово не могу подобрать.

Ему говорят на тренировке: «Надевай щитки, штраф будет». А он не надевает и платит штраф. Ладно бы раз-два не надел, а он постоянно. И постоянно штраф платит. Другой человек уже сказал бы: «Да елки-палки, мне уже надоело, надену я эти щитки». Или жена бы сказала: «Сколько ты штрафов заплатил, я бы уже что-то купила на эти деньги». Как он это объяснял? Он говорил, что забыл», — отметил Блохин.

Контракт Хачериди принадлежал киевскому «Динамо» с 2007-го по 2018-й годы

Блохин возглавлял «Динамо» с 2012-го по 2014-й годы.

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Источник — ТаТоТаке

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