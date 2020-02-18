Горняк-Спорт — Металлист 1925 — 2:2. Видео голов и обзор матча

«Горняк-Спорт» провел товарищеский поединок с харьковским клубом «Металлист 1925». Встреча завершилась ничьей 2:2.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Горняк-Спорт» — «Металлист 1925» — 2:2
Голы: Батюшин 40, Лозовой 76 — Дерек 39, Ермоленко 48
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Источник — ФК Металлист 1925
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