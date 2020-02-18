Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Я не буду говорить с Погба»

Главный тренер «Манчестер Юнайтел» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не будет говорить с Погба о его вероятном уходе будущем летом. Ранее сообщалось, что Погба может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе» или мадридском «Реале».

«Буду ли говорить с Погба о его возможном уходе? Скорее всего, нет. Это не моя сфера ответственности. У Поля с Мино (агентом игрока Мино Райолой — прим. ред.) своя атмосфера.

Мне не нужны СМИ, чтобы прокомментировать слова Райолы. Я могу и сам с ним поговорить. Есть много вещей, которые просто лучше не комментировать», — отметил Сульшер.

Поль защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.