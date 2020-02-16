КАРИКАТУРА ДНЯ. Погба мечтает о Ювентусе или Реале

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» намерен покинуть английский клуб

  • 16.02.2020 14:43
  • 492 просмотра
  • 0 комментариев
КАРИКАТУРА ДНЯ. Погба мечтает о Ювентусе или Реале
© Global Look Press. Поль Погба

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 26-летним французским хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Ранее сообщалось, что Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона. Следующим клубом футболиста может стать туринский «Ювентус» или мадридский «Реал».

«Мино Райола (агент Погба — прим. ред.): «Италия — как родной дом для Поля. Он не против вернуться в «Ювентус», но посмотрим, что случится после Евро-2020», — прокомментировал Момани свою работу словами агента игрока.

Поль защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности