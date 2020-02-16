КАРИКАТУРА ДНЯ. Погба мечтает о Ювентусе или Реале

Известный карикатурист Омар Момани пошутил над 26-летним французским хавбеком «Манчестер Юнайтед» Полем Погба.

Ранее сообщалось, что Погба намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по завершении сезона. Следующим клубом футболиста может стать туринский «Ювентус» или мадридский «Реал».

«Мино Райола (агент Погба — прим. ред.): «Италия — как родной дом для Поля. Он не против вернуться в «Ювентус», но посмотрим, что случится после Евро-2020», — прокомментировал Момани свою работу словами агента игрока.

Поль защищает цвета «МанЮнайтед» с лета 2016-го года, перейдя из «Ювентуса» за €105 миллионов. В текущем сезоне Погба провел за «МЮ» 8 матчей во всех турнирах, где отдал 2 результативные передачи.

Контракт французского игрока с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2021-го года с возможностью продления еще на один год.