Агент: «Бутко нужна игровая практика»

Вадим Шаблий, агент 29-летнего украинского защитника «Шахтера» Богдана Бутко, прокомментировал переход своего подопечного в польский «Лех» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко будет выступать на правах аренды в польском «Лехе». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Богдан — один из сильнейших правых защитников Украины, и сейчас ему нужна игровая практика. С прицелом на то, что он сможет помочь нашей национальной сборной на Евро-2020.

Удачи, Богдан!», — написал Шаблий в Instagram.

Контракт Бутко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года.