Агент: «Бутко нужна игровая практика»

Вадим Шаблий, агент 29-летнего украинского защитника «Шахтера» Богдана Бутко, прокомментировал переход своего подопечного в польский «Лех» на правах аренды до конца текущего сезона.
«Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко будет выступать на правах аренды в польском «Лехе». Соглашение рассчитано до конца сезона.
Богдан — один из сильнейших правых защитников Украины, и сейчас ему нужна игровая практика. С прицелом на то, что он сможет помочь нашей национальной сборной на Евро-2020.
Удачи, Богдан!», — написал Шаблий в Instagram.
Контракт Бутко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года.
Источник — Instagram
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