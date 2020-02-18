Агент: «Бутко нужна игровая практика»

Вадим Шаблий прокомментировал переход украинского защитника «Шахтера» в польский «Лех»

  • 18.02.2020 07:21
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Агент: «Бутко нужна игровая практика»
© Instagram. Вадим Шаблий и Богдан Бутко

Вадим Шаблий, агент 29-летнего украинского защитника «Шахтера» Богдана Бутко, прокомментировал переход своего подопечного в польский «Лех» на правах аренды до конца текущего сезона.

«Защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко будет выступать на правах аренды в польском «Лехе». Соглашение рассчитано до конца сезона.

Богдан — один из сильнейших правых защитников Украины, и сейчас ему нужна игровая практика. С прицелом на то, что он сможет помочь нашей национальной сборной на Евро-2020.

Удачи, Богдан!», — написал Шаблий в Instagram.

Контракт Бутко с «Шахтером» рассчитан до лета 2021-го года.

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Источник — Instagram

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