ВЕНГЕР об отстранении Ман Сити: «В футболе нужно соблюдать правила»

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать от «Манчестер Сити» еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.
«Я всегда одобрял контроль над финансовыми правилами. Клубы должны оперировать теми суммами, которые заработали. Таковы правила. Безусловно, они нуждаются в улучшении, но сейчас они такие.
В спорте нужно побеждать соблюдая правила. Мы чествуем победителей, но должны знать, что они все сделали по правилам. Если правила не уважают, то это ненастоящий спорт», - сказал Венгер.
Источник — Sky Sports
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