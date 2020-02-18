ВЕНГЕР об отстранении Ман Сити: «В футболе нужно соблюдать правила»

Экс-тренер «Арсенала» считает решение УЕФА справедливым

  • 18.02.2020 04:10
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ВЕНГЕР об отстранении Ман Сити: «В футболе нужно соблюдать правила»
© Sky Sports. Арсен Венгер

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал решение УЕФА дисквалифицировать от «Манчестер Сити» еврокубков на два года за нарушение финансового фэйр-плей.

«Я всегда одобрял контроль над финансовыми правилами. Клубы должны оперировать теми суммами, которые заработали. Таковы правила. Безусловно, они нуждаются в улучшении, но сейчас они такие.

В спорте нужно побеждать соблюдая правила. Мы чествуем победителей, но должны знать, что они все сделали по правилам. Если правила не уважают, то это ненастоящий спорт», - сказал Венгер.

Ранее Хосеп Гвардиола высказался о еврокубковом бане клуба.

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Источник — Sky Sports

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