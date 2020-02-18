Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «Челси не повезло с отмененными голами»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Челси» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.

«Мы не очень здорово играли с мячом, порой мы были нерасторопны и небрежны, но в защите сыграли очень хорошо. Эрик Байи провел выдающийся первый матч после возвращения.

Линии были на нашей стороне, в футболе такое бывает. Сопернику не повезло с двумя голами, отмененными из-за ВАР. Это правильные решения, но пограничные.

Повезло ли Магуайру? Не думаю, сначала фолили на нем, Батшуайи падал на него, так что он просто вытянул ногу и попал туда, где очень больно. Я не видел фола со стороны Фреда при отмененном голе. К счастью, когда я играл, ВАР не было. Жиру был на стопу, даже на половину стопы в офсайде. Ну, хотя бы не плечо.

Теперь мы в трех очках позади «Челси», это невероятно важная победа. Мы не смогли бы отыграть девять очков», – сказал Сульшер.