Чемпионат Италии. Милан минимально обыграл Торино

В заключительном матче 24-го тура Серии А «Милан» дома минимально обыграл «Торино». Победу команде Стефано Пиоли принес точный удар Анте Ребича в середине первого тайма.
«Милан» - «Торино» - 1:0
Гол: 1:0 – 25 Ребич.
«Милан» – Доннарумма, Кьер (Габбия, 44), Тео, Романьоли, Калабрия, Беннасер, Кессиэ, Кастильехо, Лукас Пакета (Бонавентура, 69), Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 88).
«Торино» – Сиригу, де Сильвестри, Нкулу, Бремер, Ансальди, Эдера (Дзадза, 64), Лукич, Беренгер (Миллико, 85), Ринкон, Войнович (Айна, 85), Белотти.
Предупреждения: Беннасер (22), Эдера (34), Кастильехо (50), Ринкон (60), Ансальди (72).
Источник — Sport.ua
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