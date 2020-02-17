Юрген КЛОПП: «Матч с Атлетико – одно из самых сложных испытаний в жизни»

Наставник «Ливерпуля» - о матче против «Атлетико»

  • 17.02.2020 23:10
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Юрген КЛОПП: «Матч с Атлетико – одно из самых сложных испытаний в жизни»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Завтра, 18 февраля, «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Атлетико» Мадрид.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча:

«Это одно из самых сложных испытаний в жизни футболиста. «Атлетико» действительно хорошо организован, несмотря на результаты. Они в периоде перестройки, это нормально. «Атлетико» борется на всех фронтах, что у него есть. Это действительно сложно.

Когда вы в финале, это приятно, особенно когда вы выигрываете его. Мы видим себя как команду, которая может выйти в финал, которая может выиграть турнир. Мы не единственные, а одни из. «Атлетико» не играл против такой команды, как мы. Не нужно забывать это. Мы тоже организованы. Мы не чувствуем себя победителями Лиги чемпионов прошлого года. Мы - один из претендентов в этом году».

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Источник — УЕФА

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