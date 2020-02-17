Томас ТУХЕЛЬ: «Неймар готов сыграть с Боруссией»

Бразильский форвард ПСЖ восстановился после травмы

  • 17.02.2020 21:51
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Томас ТУХЕЛЬ: «Неймар готов сыграть с Боруссией»
© ФК ПСЖ. Неймар

Завтра, 18 февраля ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Боруссией» Дортмунд.

Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что Неймар готов принять участие в матче:

«Неймар обладает способностью менять игры. Он внушает уверенность и вдохновляет своих товарищей по команде. Неймар в порядке и готов сыграть завтра, если не получит травму на тренировке.

Это особенно чувство играть на стадионе в Дортмунде, но мы должны быть психологически подготовлены. У нас есть возможность показать наше качество».

Ранее Неймар пропустил матч Кубка Франции против «Дижона».

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Источник — УЕФА

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