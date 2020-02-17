Томас ТУХЕЛЬ: «Неймар готов сыграть с Боруссией»

Завтра, 18 февраля ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Боруссией» Дортмунд.
Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что Неймар готов принять участие в матче:
«Неймар обладает способностью менять игры. Он внушает уверенность и вдохновляет своих товарищей по команде. Неймар в порядке и готов сыграть завтра, если не получит травму на тренировке.
Это особенно чувство играть на стадионе в Дортмунде, но мы должны быть психологически подготовлены. У нас есть возможность показать наше качество».
Ранее Неймар пропустил матч Кубка Франции против «Дижона».
Источник — УЕФА
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