Томас ТУХЕЛЬ: «Неймар готов сыграть с Боруссией»

Завтра, 18 февраля ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграет с «Боруссией» Дортмунд.

Наставник ПСЖ Томас Тухель заявил, что Неймар готов принять участие в матче:

«Неймар обладает способностью менять игры. Он внушает уверенность и вдохновляет своих товарищей по команде. Неймар в порядке и готов сыграть завтра, если не получит травму на тренировке.

Это особенно чувство играть на стадионе в Дортмунде, но мы должны быть психологически подготовлены. У нас есть возможность показать наше качество».

Ранее Неймар пропустил матч Кубка Франции против «Дижона».