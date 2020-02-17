Мертенс может продолжить карьеру во Франции

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Монако». Монегаски предлагают Мертенсу 2-летний контракт с зарплатой 5 млн евро за сезон и подъемные в размере 5 млн евро.

Контракт Мертенса с «Наполи» истекает в конце сезона, и бельгиец может перейти в «Монако» в статусе свободного агента.

Кроме «Монако», на Мертенса претендуют три английских клуба.

В нынешнем сезоне на счету Мертенса 6 голов и 3 ассиста в 19 матчах Серии А.