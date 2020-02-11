Три английских клуба претендуют на Мертенса

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс, скорее всего, летом переберется в Англию.

Как сообщает Sky Sports, 32-летний бельгиец интересен минимум трем клубам АПЛ. Издание отмечает, что игрока хотят подписать «Арсенал», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что в январе к трансферу Мертенса был близок «Челси», но сторонам не удалось договориться.

В нынешнем сезоне на счету Мертенса 10 голов и 4 ассиста в 24 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.