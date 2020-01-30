Мертенс не перейдет в Челси в январе

Бельгиец останется в «Наполи» до конца сезона

  • 30.01.2020 13:12
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Мертенс не перейдет в Челси в январе
© instagram.com/driesmertens

Ранее сообщалось о том, что «Челси» хочет в январе подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса. Однако теперь стало известно о том, что Мертенс останется в «Наполи» до конца сезона.

Контракт бельгийца с итальянским клубом истекает в конце сезона, после чего он сможет покинуть «Наполи» на правах свободного агента.

Главным претендентом на подписание Мертенса летом является не «Челси», а «Интер», который предложил бельгийцу 2-лений контракт с зарплатой 4,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 22 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.

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Источник — Twitter

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