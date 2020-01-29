Челси хочет подписать форварда Наполи Мертенса

«Челси» начал переговоры с «Наполи» по поводу трансфера форварда Дриса Мертенса. Лондонский клуб хочет подписать 32-летнего бельгийца уже в январе.
Контракт Мертенса с «Наполи» истекает в конце текущего сезона, что может существенно повлиять на сумму возможного трансфера.
В нынешнем сезоне на счету Мертенса 9 голов и 4 ассиста в 22 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Мертенс выступает за «Наполи» с 2013 года.
В январе Мертенсом также интересовался «Ювентус».
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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