Ювентус хочет подписать Мертенса

Туринский «Ювентус» заинтересован в 32-летнем бельгийском форварде «Наполи» Дрисе Мертенсе.

Контракт Мернеса с «Наполи» рассчитан до лета 2020-го года, поэтому неаполитанский клуб не будет назначать за него высокую цену.

В текущем сезоне Мертенс провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Футболистом такде активно интересуются римская «Рома» и миланский «Интер».