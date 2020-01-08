Ювентус хочет подписать Мертенса

Игрок «Наполи» может продолжить карьеру в туринском клубе

  • 08.01.2020 10:54
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Ювентус хочет подписать Мертенса
© talkSPORT. Дрис Мертенс

Туринский «Ювентус» заинтересован в 32-летнем бельгийском форварде «Наполи» Дрисе Мертенсе.

Контракт Мернеса с «Наполи» рассчитан до лета 2020-го года, поэтому неаполитанский клуб не будет назначать за него высокую цену.

В текущем сезоне Мертенс провел за «Наполи» 22 матча во всех турнирах, где забил 9 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Футболистом такде активно интересуются римская «Рома» и миланский «Интер».

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Источник — Calciomercato

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