СРНА: «У Бенфики отличный сплав молодости и опыта, Шахтеру будет тяжело»

Ассистент коуча «горняков» вспомнил победу над «Бенфикой» в 2007 году

  • 17.02.2020 20:48
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СРНА: «У Бенфики отличный сплав молодости и опыта, Шахтеру будет тяжело»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна рассказал о предстоящем матче «горняков» в Лиге Европы против «Бенфики», который состоится 20 февраля в Харькове. Хорват также вспомнил победу горняков над «Бенфикой» в 2007 году:

«Отличный стадион, прекрасная атмосфера. Там нам будет тяжело. Но у нас опытная команда. Молодая и опытная. Это очень хорошее сочетание. Поэтому это будет праздник футбола. Не только болельщики, но и футболисты должны получить удовольствие от игры и добиться хорошего для нас результата. Так сложилось, что мы с «Бенфикой» сыграли на выезде лучше, чем дома. Пришло время это изменить. Я знаю, что нас ждет полный стадион, будет хорошая атмосфера. 

Лучший игрок той «Бенфики»? Много футболистов. Но я думаю лучшим был Руй Кошта. Это очень хороший футболист. Тогда вся команда у «Бенфики» была хорошая. Он – легенда футбола, легенда «Бенфики». Очень приятно будет с ним встретиться. 

Жадсон, Фернандиньо, Рац и Пятов – это был костяк нашей команды. Жадсон забил тогда важный мяч. Фернандиньо отдал передачу. Рац хорошо подключался. Еще тогда у нас в нападении был опытный Лукарелли. Я справа, еще Кучер играл и Хюбшман. Команда была серьезная. Мы показали хорошую игру и добились положительного результата.

Что изменилось? Разницу не чувствую. Чувствую, что футбол немного изменился. Сейчас все намного быстрее. У нашей команды сейчас очень быстрые футболисты, быстрее чем тогда. Мы это должны показать на поле, хорошо себя проявить. 

Очень серьезный поединок для нас. «Бенфика» – одна из лучших команд в Европе, в составе которой играет много молодых футболистов. Они постоянно добиваются высоких результатов. У нас тренерский штаб из Португалии, поэтому для них это будет очень принципиальная игра. Надеемся, что покажем хорошую игру и добьемся положительного результата».

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Источник — Football.ua

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