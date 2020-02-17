ВИДЕО. НЕ догонишь! Как шустрый пес надолго прервал товарняк Днепра-1

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча в Турции между «Днепром-1» и вице-чемпионом Казахстана «Кайратом» (2:4).

В середине второго тайме судье пришлось остановить матч по редкой причине. На поле появился пес и начал свой длительный забег по газону стадиона. «Возьмите его левым крайним!» – стали шутить зрители.

Только когда лучший друг человека вдоволь набегался, один из игроков «Кайрата» сумел унести собакена за пределы поля.