ВИДЕО. НЕ догонишь! Как шустрый пес надолго прервал товарняк Днепра-1

Курьез случился во время матча в Турции между «Днепром-1» и «Кайратом»

  • 17.02.2020 20:23
  • 1311 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. НЕ догонишь! Как шустрый пес надолго прервал товарняк Днепра-1
© Кадр из видео

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча в Турции между «Днепром-1» и вице-чемпионом Казахстана «Кайратом» (2:4).

В середине второго тайме судье пришлось остановить матч по редкой причине. На поле появился пес и начал свой длительный забег по газону стадиона. «Возьмите его левым крайним!» – стали шутить зрители.

Только когда лучший друг человека вдоволь набегался, один из игроков «Кайрата» сумел унести собакена за пределы поля.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Судак
    Олег Судак, 17.02.2020 21:33
    +1
    Буде чим за газ заплатити
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 17.02.2020 21:19
    +1
    Пес десь
    Ссылка
    Олег Судак
    Олег Судак, 17.02.2020 21:33
    +1
    Буде чим за газ заплатити
    Ссылка
    Hottabych
      Hottabych, 17.02.2020 21:19
    +1
    Пес десь
    Ссылка
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