ВИДЕО. НЕ догонишь! Как шустрый пес надолго прервал товарняк Днепра-1

Курьезный эпизод произошел во время товарищеского матча в Турции между «Днепром-1» и вице-чемпионом Казахстана «Кайратом» (2:4).
В середине второго тайме судье пришлось остановить матч по редкой причине. На поле появился пес и начал свой длительный забег по газону стадиона. «Возьмите его левым крайним!» – стали шутить зрители.
Только когда лучший друг человека вдоволь набегался, один из игроков «Кайрата» сумел унести собакена за пределы поля.
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Источник — Sport.ua
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