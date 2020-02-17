Богдан БУТКО: «Хочу поехать на Евро-2020»

Сегодня защитник «Шахтера» Богдан Бутко перешел в аренду до конца сезона в «Лех».

Бутко прокомментировал свой переход:

«Я очень рад, что оказался здесь и присоединился к «Леху». Это новая глава в моей карьере, хотел бы показать себя как можно лучше. Я пришел сюда не только играть, но и помогать выигрывать трофеи.

Однако в это же время это важный момент лично для меня, потому что я хотел бы спустя долгое время вернуться в сборную Украины и поехать на Евро-2020».