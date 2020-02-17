Ким Клийстерс – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, 17 февраля, на турнире серии Премьер в Дубае состоится возвращение четырехкратной победительницы турниров Большого Шлема бельгийки Ким Клийстерс.
В стартовом раунде экс-первая ракетка мира сыграет против Гарбинье Мугурусы.
Начало матча в 17:30 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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