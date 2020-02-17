Ким Клийстерс – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

  • 17.02.2020 17:30
  • 1339 просмотров
  • 1 комментарий
Ким Клийстерс – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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В понедельник, 17 февраля, на турнире серии Премьер в Дубае состоится возвращение четырехкратной победительницы турниров Большого Шлема бельгийки Ким Клийстерс.

В стартовом раунде экс-первая ракетка мира сыграет против Гарбинье Мугурусы.

Начало матча в 17:30 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.02.2020 17:49
    0
    Клийстерс просто физически не потянет!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 17.02.2020 17:49
    0
    Клийстерс просто физически не потянет!!!!
    Ссылка
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