Динамо перед возобновлением сезона проведет открытую тренировку

Команда «Динамо» 20-го февраля проведет открытую тренировку, на которую приглашает болельщиков. Начало в 16:45.
На стадионе имени Лобановского будет работать первая команда под руководством Алексея Михайличенко. Фаны смогут увидеть тренировку футболистов, а также принять участие в конкурсах.
«Динамо» возобновит сезон УПЛ матчем против «Ворсклы» 22-го февраля. Матч формально пройдет без болельщиков.
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Источник — ФК Динамо Киев
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