Динамо перед возобновлением сезона проведет открытую тренировку

Клуб приглашает болельщиков посмотреть на работу команды

  • 17.02.2020 16:33
  • 309 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо перед возобновлением сезона проведет открытую тренировку
© fcdynamo.kiev.ua

Команда «Динамо» 20-го февраля проведет открытую тренировку, на которую приглашает болельщиков. Начало в 16:45.

На стадионе имени Лобановского будет работать первая команда под руководством Алексея Михайличенко. Фаны смогут увидеть тренировку футболистов, а также принять участие в конкурсах.

«Динамо» возобновит сезон УПЛ матчем против «Ворсклы» 22-го февраля. Матч формально пройдет без болельщиков.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 17.02.2020 16:59
    0
    зачем?ведь никто не придет
    Ссылка
    Виталий Жалыбин
    online
      Виталий Жалыбин, 17.02.2020 16:59
    0
    зачем?ведь никто не придет
    Ссылка
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