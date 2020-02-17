Бывший форвард Карпат пытается трудоустроиться в клубе из Норвегии

На просмотр в «Олесунн» прибыл 25-летний форвард Мелвин Лоренцен, предыдущим клубом которого были львовские «Карпаты». Как сообщает официальный сайт норвежского клуба, футболист будет работать с командой на протяжении ближайшей недели.

В стан «зелено-белых» Лоренцен перебрался в конце сентября 2019 года, но спустя всего пару месяцев расторг контракт с «Карпатами» по обоюдному согласию.

Ранее сообщалось, что Мелвин Лоренцен был на просмотре в клубе второй Бундеслиги «Санкт-Паули», но к подписанию контракта дело не дошло.