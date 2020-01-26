Экс-легионер Карпат - на просмотре в клубе второй немецкой Бундеслиги

Мелвин Лоренцен пытается трудоустроиться в «Санкт-Паули»

  • 26.01.2020 10:07
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Экс-легионер Карпат - на просмотре в клубе второй немецкой Бундеслиги
© ФК Карпаты. Мелвин Лоренцен

25-летний форвард Мелвин Лоренцен накануне провел товарищеский матч за дубль немецкого «Санкт-Паули», выступающего во второй Бундеслиге.

Футболист пребывает на просмотре в клубе и рассматривается в качестве потенциального усиления для первой команды.

Отмечается, что руководство «Санкт-Паули» осталось довольно усердием Лоренцена в спарринге и в ближайшее время намерено принять решение по поводу сотрудничества с футболистом.

Напомним, Мелвин Лоренцен в сентябре минувшего года подписал контракт с «Карпатами», но через три месяца расторг его и покинул львовский клуб на правах свободного агента.

Впоследствии руководство «зелено-белых» отмечало, что в Лоренцене видели потенциального лидера команды, но с этими функциями легионер не справился.

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