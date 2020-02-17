Стаховский хочет на Олимпиаду и может завершить карьеру после Уимблдона

Первая ракета Украины Сергей Стаховский нацелен на большие турниры - Олимпиаду и Уимблдон, однако уже летом готов завершить выступления.

«Попасть в основу Ролан Гаррос будет тяжело, но и невыполнимой задачу не назову. За ближайшие два месяца надо защитить 126 очков: четвертьфинал в Марселе (51) и финал «челленджера» на Тайване (75). Исходя из позиции в мировом рейтинге, на которой я нахожусь, – много. Глобально же – не так и много. Делаю упор на большие турниры, так как на «челленджерах» становится труднее себя мотивировать».

«На серию турниров в Азии я, наверное, уже не полечу. После Кубка Дэвиса – сразу перейду на грунт. И вообще в нынешнем сезоне больше буду выступать на земле. Главный же приоритет – попадание на Олимпиаду».

«Если не получится, то не исключаю, что Уимблдон станет моим последним турниром», - сказал Стаховский.

Ранее 34-летний спортсмен уже намекал на завершение карьеры.