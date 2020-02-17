Стаховский хочет на Олимпиаду и может завершить карьеру после Уимблдона

Украинский теннисист близок к прекращению выступлений

  • 17.02.2020 15:52
  • 447 просмотров
  • 0 комментариев
Стаховский хочет на Олимпиаду и может завершить карьеру после Уимблдона
© btu.org.ua

Первая ракета Украины Сергей Стаховский нацелен на большие турниры - Олимпиаду и Уимблдон, однако уже летом готов завершить выступления.

«Попасть в основу Ролан Гаррос будет тяжело, но и невыполнимой задачу не назову. За ближайшие два месяца надо защитить 126 очков: четвертьфинал в Марселе (51) и финал «челленджера» на Тайване (75). Исходя из позиции в мировом рейтинге, на которой я нахожусь, – много. Глобально же – не так и много. Делаю упор на большие турниры, так как на «челленджерах» становится труднее себя мотивировать».

«На серию турниров в Азии я, наверное, уже не полечу. После Кубка Дэвиса – сразу перейду на грунт. И вообще в нынешнем сезоне больше буду выступать на земле. Главный же приоритет – попадание на Олимпиаду».

«Если не получится, то не исключаю, что Уимблдон станет моим последним турниром», - сказал Стаховский.

Ранее 34-летний спортсмен уже намекал на завершение карьеры.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — XSport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности