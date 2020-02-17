Скандал в Барсе: клуб платит за позитив в соцсетях и очерняет игроков

Известное каталонское СМИ SER выпустило расследование работы клуба «Барселоны» в соцсетях. Журналисты утверждают, что клуб нанял компанию I3 Ventures, чтобы продвигать определенную повестку.
Была поставлена задача создать позитивный имидж президенту «Барселоны» Хосепу Бартомеу, а также основным руководителям.
Кроме того, в главных социальнях сетях была проведена работа над ухудшением имиджа нынешних игроков команды вроде Жерара Пике и Лионеля Месси, а также бывших легенд клуба - например, Хави и экс-тренера Хосепа Гвардиолы.
Плюс очернялись основные соперники Бартомеу на предстоящих выборах президента клуба.
В клубе признали, что действительно оплачивали позитивное продвижение, однако не несут ответственности за контент и негативные материалы.
Не так давно в «Барселоне» уже был скандал, когда поругались Лионель Месси и спортивный директор Эрик Абидаль.
Источник — Marca
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