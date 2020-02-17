Скандал в Барсе: клуб платит за позитив в соцсетях и очерняет игроков

Каталонский клуб попал в неприятную историю

  • 17.02.2020 14:35
  • 1590 просмотров
  • 0 комментариев
Скандал в Барсе: клуб платит за позитив в соцсетях и очерняет игроков
© marca.com

Известное каталонское СМИ SER выпустило расследование работы клуба «Барселоны» в соцсетях. Журналисты утверждают, что клуб нанял компанию I3 Ventures, чтобы продвигать определенную повестку.

Была поставлена задача создать позитивный имидж президенту «Барселоны» Хосепу Бартомеу, а также основным руководителям.

Кроме того, в главных социальнях сетях была проведена работа над ухудшением имиджа нынешних игроков команды вроде Жерара Пике и Лионеля Месси, а также бывших легенд клуба - например, Хави и экс-тренера Хосепа Гвардиолы.

Плюс очернялись основные соперники Бартомеу на предстоящих выборах президента клуба.

В клубе признали, что действительно оплачивали позитивное продвижение, однако не несут ответственности за контент и негативные материалы.

Не так давно в «Барселоне» уже был скандал, когда поругались Лионель Месси и спортивный директор Эрик Абидаль.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности