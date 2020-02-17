Лига чемпионов: расклады плей-офф

Главный турнир Европы возвращается

  • 17.02.2020 13:25
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Лига чемпионов: расклады плей-офф
© UEFA

18 февраля стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов. Первые встречи команд растянули на две недели, чтобы у болельщиков была возможность посмотреть как можно больше игр в прямой трансляции. За это УЕФА можно только поблагодарить, так как каждая из пар интересна по-своему.

Действующего чемпиона ожидает непростой выезд в гости к «Атлетико», впрочем, даже там шансы на стороне «Ливерпуля». Parimatch дает мерсисайдцам 43% на победу против 29% у испанцев. Тут нужно отметить, что «Ливерпуль» чувствует себя очень комфортно в чемпионате Англии. Команда намного опережает ближайшего преследователя и может себе позволить сосредоточиться на еврокубках. Тогда как «Атлетико» ведет борьбу за то, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Не менее интересной обещает быть битва «Боруссии» и ПСЖ. Аналитики Parimatch сейчас дают 41% на то, что первую встречу выиграют французы, у немцев 34% на победу. Скорее всего, в этом матче ПСЖ сможет помочь Неймар, который недавно опять травмировался. Впрочем, даже без Неймара у парижан есть кому забивать. Чего только Мбаппе стоит.

Также на этой неделе впервые в своей истории сыграет в плей-офф Лиги чемпионов «Аталанта», не пустившая в 1/8 финала «Шахтер». У итальянцев целых 53% на победу над «Валенсией» от экспертов Parimatch. Впрочем, испанцы более опытные в плане еврокубков. Не стоит забывать, что они заняли первое место в группе с «Челси», «Аяксом» и «Лиллем». Тогда как «Аталанта» первые три матча группового этапа и вовсе проиграла.

Возглавивший в конце прошлого года «Тоттенхэм» Жозе Моуриньо пока что не сильно впечатлил в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов от него ждут явно большего. Пока что шансы лондонцев неплохие (41% на победу против 32% у «Лейпцига»). Но, это не такое серьезное преимущество, особенно если вспомнить, что «Лейпциг» в этом сезоне стал серьезным конкурентом «Баварии» в Бундеслиге.

Вторая половина матчей плей-офф состоятся 25-26 февраля. Там сыграют пары «Челси» - «Бавария», «Наполи» - «Барселона», «Лион» - «Ювентус» и «Реал» - «Манчестер Сити».

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Источник — Sport.ua

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