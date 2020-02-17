Элина СВИТОЛИНА: «Это не самое лучшее начало сезона для меня»

Украинка поделилась ожиданиями от старта на турнире в Дубае

  • 17.02.2020 11:06
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Элина СВИТОЛИНА: «Это не самое лучшее начало сезона для меня»
© Thailand Open. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказался о стартующем турнире WTA в Дубае. Ранее украинка выигрывала этот турнир дважды в карьере.

«Это не самое лучшее начало сезона для меня, но я смотрю вперед и сохраняю позитивный настрой. Я много работала в межсезонье и сейчас продолжаю тяжело работать. Надеюсь, что буду за это вознаграждена. Пока я стараюсь не торопить события, а просто хорошо подготовиться и хорошо чувствовать себя на корте. Здорово вернуться сюда, где у меня столько приятных воспоминаний. Это для меня сейчас самое важное. Здесь все матчи тяжелые, все самые лучшие игроки выступают в Дубае. Все сейчас в отличной форме и с самого старта важен каждый матч. Нужно быть готовой на все 100%. Лично мне в Дубае нравится выступать, здесь приятная атмосфера, тут я прохожу межсезонную подготовку и, думаю, мне подходит этот корт», - сказала Свитолина.

Ранее у Свитолиной изменилась соперница по первому кругу турнира в Дубае.

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Источник — Большой теннис Украины

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