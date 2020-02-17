Йожеф САБО: «Матчи с Бенфикой – важнейшие сражения для Шахтера в сезоне»

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матчей «Шахтера» и «Бенфики» в Лиге Европы.
«Пока я боюсь что-то говорить. У горняков команда, в принципе, укомплектована. Луиш Каштру находится разве что в поисках правого защитника, но, думаю, там сыграет Болбат. В этих матчах наставник будет рассчитывать на проверенных бойцов, в составе будут те исполнители, которые заканчивали осеннюю часть сезона. Другого пока не дано. У «Бенфики» сейчас виден некоторый спад. Кадровая ситуация у португальцев не самая лучшая, к тому же и их последние результаты оставляют желать лучшего…
Из Кубка Украины горняки вылетели, в чемпионате конкурентов у них пока не наблюдается, поэтому противостояние с «Бенфикой» сейчас автоматически превращаются в главное сражение сезона», - сказал Сабо.
«Бенфика» сыграет с «Шахтером» 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
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Источник — zbirna.com
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Очень сильным командам в этом сезоне.
Бенфика имеет лавку и состав.
Шахтер первый матч дома та ещё и первый официальный.
Главное для шахтера не пропустить.
Очень сильным командам в этом сезоне.
Бенфика имеет лавку и состав.
Шахтер первый матч дома та ещё и первый официальный.
Главное для шахтера не пропустить.
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