Йожеф САБО: «Матчи с Бенфикой – важнейшие сражения для Шахтера в сезоне»

Специалист высказался о предстоящих матчах Лиги Европы

  • 17.02.2020 10:36
  • 511 просмотров
  • 2 комментария
Йожеф САБО: «Матчи с Бенфикой – важнейшие сражения для Шахтера в сезоне»
© ТК Футбол. Йожеф Сабо

Бывший наставник «Динамо» Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матчей «Шахтера» и «Бенфики» в Лиге Европы.

«Пока я боюсь что-то говорить. У горняков команда, в принципе,  укомплектована. Луиш Каштру находится разве что в поисках правого защитника, но, думаю, там сыграет Болбат. В этих матчах наставник будет рассчитывать на проверенных бойцов, в составе будут те исполнители, которые заканчивали осеннюю часть сезона. Другого пока не дано. У «Бенфики» сейчас виден некоторый спад. Кадровая ситуация у португальцев не самая лучшая, к тому же и их последние результаты оставляют желать лучшего…   

Из Кубка Украины горняки вылетели, в чемпионате конкурентов у них пока не наблюдается, поэтому противостояние с «Бенфикой» сейчас автоматически превращаются в главное сражение сезона», - сказал Сабо.

«Бенфика» сыграет с «Шахтером» 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

 

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.02.2020 10:59
    0
    Йожеф ты ж скажи кому проиграла Бенфика Порту и Браге.
    Очень сильным командам в этом сезоне.
    Бенфика имеет лавку и состав.
    Шахтер первый матч дома та ещё и первый официальный.
    Главное для шахтера не пропустить.
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 17.02.2020 10:52
    0
    Сабо, наш ти відомий експерД, ти хоча б вже не подавай в ефір свої відомі прогнози, які ти робив перед матчем Шахтар - Аталанта... сабо на всіх ефірах трубив, що Шахтар без проблем розправиться зі своїм суперником і порадує вболівальників..... Але, як Шахтар «розправився» зі своїм суперником всі побачили.... і всі зуміли оцінити твій прогноз..... Прогнозист ти наш..... тому тобі одна порада, а яка я думаю, що люди тобі тут пізніше напишуть.....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.02.2020 10:59
    0
    Йожеф ты ж скажи кому проиграла Бенфика Порту и Браге.
    Очень сильным командам в этом сезоне.
    Бенфика имеет лавку и состав.
    Шахтер первый матч дома та ещё и первый официальный.
    Главное для шахтера не пропустить.
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 17.02.2020 10:52
    0
    Сабо, наш ти відомий експерД, ти хоча б вже не подавай в ефір свої відомі прогнози, які ти робив перед матчем Шахтар - Аталанта... сабо на всіх ефірах трубив, що Шахтар без проблем розправиться зі своїм суперником і порадує вболівальників..... Але, як Шахтар «розправився» зі своїм суперником всі побачили.... і всі зуміли оцінити твій прогноз..... Прогнозист ти наш..... тому тобі одна порада, а яка я думаю, що люди тобі тут пізніше напишуть.....
    Ссылка
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