Хавбек Бенфики из-за серьезных проблем со здоровьем не сыграет с Шахтером

Габриэл временно приостановил все тренировки

  • 14.02.2020 12:25
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Хавбек Бенфики из-за серьезных проблем со здоровьем не сыграет с Шахтером
© ФК Бенфика. Габриэл

Полузащитник «Бенфики» Габриэл полностью приостановил тренировки с португальским клубом из-за проблем со зрением.

Сообщается, что у 26-летнего бразильца обнаружено поражение черепных нервов, которые отвечают за зрение.

На данный момент медицинский штаб не берется давать прогнозы относительно сроков возвращения Габриэла. Пока что бразилец проходит терапевтические процедуры, чтобы не получить осложнений.

В текущем сезоне Габриэл сыграл 24 матча, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

«Бенфика» сыграет с «Шахтером» 20 (в Украине) и 27 февраля (в Португалии) в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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Источник — ФК Бенфика

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