Мирон МАРКЕВИЧ: «Козырь Шахтера – загруженный график Бенфики»

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился ожиданиями относительно противостояния «Шахтера» и «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате. Несмотря на то, что они проиграли последний матч «Порту», они все равно на 4 очка впереди. Команда на ходу, очень неплохо выглядит, я смотрел несколько игр.

Важно будет, как «Шахтер» сыграет в обороне. Потому что команда в каждой игре пропускала. Если тренеру удалось стабилизировать командную игру в обороне, тогда у «Шахтера» будут хорошие шансы. Нельзя ни в коем случае пропускать дома.

В атаке «горняки» выглядят хорошо, если подтянут оборону, то могут пройти «Бенфику».

Игра с «Бенфикой» в феврале для «Шахтера» – это действительно непросто, но от этого никуда не денешься. Чемпионат Португалии продолжался. Я думаю, что эмоции должны помочь команде, плюс поддержка трибун.

Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у «Бенфики», наоборот, очень плотный график из-за игр чемпионата и кубка. Это может быть козырем для «Шахтера».

Отсутствие Додо и Соломона? Я не вижу здесь большой проблемы. Все будет зависеть от игры лидеров Марлоса, Тайсона, Мораеса, Патрика. Еще раз повторю, если команда хорошо сыграет в обороне, тогда шансы будут неплохими».