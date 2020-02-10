Мирон МАРКЕВИЧ: «Козырь Шахтера – загруженный график Бенфики»

Известный тренер – о противостоянии «Шахтера» и «Бенфики» в Лиге Европы

  • 10.02.2020 19:54
  • 792 просмотра
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Козырь Шахтера – загруженный график Бенфики»
© УАФ. Мирон Маркевич

Экс-тренер «Металлиста» и «Днепра» Мирон Маркевич поделился ожиданиями относительно противостояния «Шахтера» и «Бенфики» в 1/16 финала Лиги Европы:

«Бенфика» уверенно лидирует в чемпионате. Несмотря на то, что они проиграли последний матч «Порту», они все равно на 4 очка впереди. Команда на ходу, очень неплохо выглядит, я смотрел несколько игр.

Важно будет, как «Шахтер» сыграет в обороне. Потому что команда в каждой игре пропускала. Если тренеру удалось стабилизировать командную игру в обороне, тогда у «Шахтера» будут хорошие шансы. Нельзя ни в коем случае пропускать дома.

В атаке «горняки» выглядят хорошо, если подтянут оборону, то могут пройти «Бенфику».

Игра с «Бенфикой» в феврале для «Шахтера» – это действительно непросто, но от этого никуда не денешься. Чемпионат Португалии продолжался. Я думаю, что эмоции должны помочь команде, плюс поддержка трибун.

Обратной стороной медали для лиссабонцев является то, что у «Бенфики», наоборот, очень плотный график из-за игр чемпионата и кубка. Это может быть козырем для «Шахтера».

Отсутствие Додо и Соломона? Я не вижу здесь большой проблемы. Все будет зависеть от игры лидеров Марлоса, Тайсона, Мораеса, Патрика. Еще раз повторю, если команда хорошо сыграет в обороне, тогда шансы будут неплохими».

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Источник — Сегодня Спорт

(3 голоса)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 10.02.2020 20:32
    0
    Владимир Владимиров, 10.02.2020 20:17
    Защиту не смогли подтянуть за прошлый целый год. Не защита, а проходной двор. Если поставит тренер три центральных защитника Кривцов, Матвиенко, Бондарь то возможно будет противодействие. На флангах Додо и Исмаили реальные атакующие полузащитники и если они сыграют согласовано с полузащитниками. А именно таких необходимо поставить Тете, Тайсон, Марлос, Патрик и нападающий Мораес может получиться игра, но в таком случае без Степаненко. Бенфика имеет лучше Шахтера игровую практику и находиться в лучшей физической форме.
    Додо сломан
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.02.2020 20:23
    +1
    такой се козырь
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 10.02.2020 20:21
    +2
    Это козырь Бенфики, а не Шахтера. Потом Маркевич первым скажет, а что вы хотели, ведь у Бенфики чемпионат в разгаре, игроки подошли к матчу на пике формы, а Шахтер только вернулся из отпуска и т.д. и т.п.
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 10.02.2020 20:17
    +1
    Защиту не смогли подтянуть за прошлый целый год. Не защита, а проходной двор. Если поставит тренер три центральных защитника Кривцов, Матвиенко, Бондарь то возможно будет противодействие. На флангах Додо и Исмаили реальные атакующие полузащитники и если они сыграют согласовано с полузащитниками. А именно таких необходимо поставить Тете, Тайсон, Марлос, Патрик и нападающий Мораес может получиться игра, но в таком случае без Степаненко. Бенфика имеет лучше Шахтера игровую практику и находиться в лучшей физической форме.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
    DKTheBest2, 10.02.2020 20:21
    +2
    Это козырь Бенфики, а не Шахтера. Потом Маркевич первым скажет, а что вы хотели, ведь у Бенфики чемпионат в разгаре, игроки подошли к матчу на пике формы, а Шахтер только вернулся из отпуска и т.д. и т.п.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 10.02.2020 20:23
    +1
    такой се козырь
    Ссылка
    Владимир Владимиров
    online
      Владимир Владимиров, 10.02.2020 20:17
    +1
    Защиту не смогли подтянуть за прошлый целый год. Не защита, а проходной двор. Если поставит тренер три центральных защитника Кривцов, Матвиенко, Бондарь то возможно будет противодействие. На флангах Додо и Исмаили реальные атакующие полузащитники и если они сыграют согласовано с полузащитниками. А именно таких необходимо поставить Тете, Тайсон, Марлос, Патрик и нападающий Мораес может получиться игра, но в таком случае без Степаненко. Бенфика имеет лучше Шахтера игровую практику и находиться в лучшей физической форме.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 10.02.2020 20:32
    0
    Владимир Владимиров, 10.02.2020 20:17
    Защиту не смогли подтянуть за прошлый целый год. Не защита, а проходной двор. Если поставит тренер три центральных защитника Кривцов, Матвиенко, Бондарь то возможно будет противодействие. На флангах Додо и Исмаили реальные атакующие полузащитники и если они сыграют согласовано с полузащитниками. А именно таких необходимо поставить Тете, Тайсон, Марлос, Патрик и нападающий Мораес может получиться игра, но в таком случае без Степаненко. Бенфика имеет лучше Шахтера игровую практику и находиться в лучшей физической форме.
    Додо сломан
    Ссылка
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