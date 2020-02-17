Десна – Витебск. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 17 февраля, черниговская «Десна» проведет заключительный контрольный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Соперником команды Александра Рябоконя станет белорусский «Витебск». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
Зимние сборы клубов УПЛ-2020: расписание и результаты контрольных матчей
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Источник — Sport.ua
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