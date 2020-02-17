Эшли ЯНГ: «Интер в чемпионской гонке, впереди еще много игр»

Эшли Янг высказался о поражении «Интера» от «Лацио» (1:2) в рамках 24-го тура Серии А. Защитник отметился голом.

«Самое главное то, что мы проиграли матч. Я предпочел бы не забивать и победить, но вышло так, как вышло. У нас впереди много матчей, нам нужно побыстрее оправиться и подготовиться к следующей игре. Конечно, мы остаемся в чемпионской гонке, впереди много игр, в которых можно взять много очков. Уверен, что мы вернемся на победный путь», - сказал Янг.

После этого тура «Интер» опустился на третье место в турнирной таблице, отставая на два очка от идущего вторым «Лацио» и на три от лидера - «Ювентуса».