Эшли ЯНГ: «Интер в чемпионской гонке, впереди еще много игр»

Несмотря на поражение, защитник «нерадзурри» верит, что команда еще улучшит свою позицию

  • 17.02.2020 07:46
  • 108 просмотров
  • 0 комментариев
Эшли ЯНГ: «Интер в чемпионской гонке, впереди еще много игр»
© Sempreinter. Эшли Янг

Эшли Янг высказался о поражении «Интера» от «Лацио» (1:2) в рамках 24-го тура Серии А. Защитник отметился голом.

«Самое главное то, что мы проиграли матч. Я предпочел бы не забивать и победить, но вышло так, как вышло. У нас впереди много матчей, нам нужно побыстрее оправиться и подготовиться к следующей игре. Конечно, мы остаемся в чемпионской гонке, впереди много игр, в которых можно взять много очков. Уверен, что мы вернемся на победный путь», - сказал Янг.

После этого тура «Интер» опустился на третье место в турнирной таблице, отставая на два очка от идущего вторым «Лацио» и на три от лидера - «Ювентуса».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football-Italia

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности