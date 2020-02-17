Агент Погба подтвердил переговоры с Ювентусом

Агент хавбека английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции Поля Погба не исключил, что 26-летний игрок может вернуться в туринский «Ювентус».

«Я разговариваю с «Ювентусом» и их вице-председателем Павлом Недведом о многих вещах, в том числе о Погбе и других игроках, которые подходят для большого клуба», - сказал Мино Райола.

В этом сезоне Погба провел в чемпионате Англии всего семь матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» за Погба готов отдать Рабьо или Рэмзи.