Агент Погба подтвердил переговоры с Ювентусом

Мино Райола не исключил, что футболист может вернуться в туринский клуб

  • 17.02.2020 05:40
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Агент Погба подтвердил переговоры с Ювентусом
© Global Look Press. Поль Погба

Агент хавбека английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Франции Поля Погба не исключил, что 26-летний игрок может вернуться в туринский «Ювентус».

«Я разговариваю с «Ювентусом» и их вице-председателем Павлом Недведом о многих вещах, в том числе о Погбе и других игроках, которые подходят для большого клуба», - сказал Мино Райола.

В этом сезоне Погба провел в чемпионате Англии всего семь матчей, в которых сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» за Погба готов отдать Рабьо или Рэмзи.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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