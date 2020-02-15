Ювентус за Погба готов отдать Рабьо или Рэмзи

«Ювентус» намерен летом подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Как отмечает итальянская пресса, туринский клуб готов включить в сделку полузащитников Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо. Отметим, что в трансфер итальянцы хотят включить одного из этих двух футболистов.
В нынешнем сезоне на счету Погба 2 ассиста в 7 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн евро.
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Источник — Football-Italia
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