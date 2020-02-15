Ювентус за Погба готов отдать Рабьо или Рэмзи

«Ювентус» намерен летом подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

Как отмечает итальянская пресса, туринский клуб готов включить в сделку полузащитников Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо. Отметим, что в трансфер итальянцы хотят включить одного из этих двух футболистов.

В нынешнем сезоне на счету Погба 2 ассиста в 7 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Погба за 100 млн евро.