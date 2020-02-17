Реал Мадрид – Сельта – 2:2. Видео голов и обзор матча

В матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой» со счетом 2:2.
Лучшие моменты матча Реал Мадрид - Сельта
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Мина (Сельта).
|65'
|ГОЛ ! С пенальти забил Серхио Рамос (Реал Мадрид).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Тони Крооc (Реал Мадрид).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Фёдор Смолов (Сельта).
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Источник — Sport.ua
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