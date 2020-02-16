16 февраля состоялись матчи 24-го тура испанской Ла Лиги. «Реал» не удержал победу в матче с «Сельтой» и подпустил к себе «Барселону».

Турнирную таблицу возглавляют «Реал» Мадрид (53 очка) и «Барселона» (52), далее идут: «Хетафе» (42), «Атлетико» и «Севилья» (по 40), «Вильярреал» и «Валенсия» (по 38), «Реал Сосьедад» (37).

Ла Лига. 24-й тур

«Реал» Мадрид – «Сельта» – 2:2

Голы: Смолов, 7 (0:1). Кроос, 52 (1:1). Серхио Рамос, 65, пенальти (2:1). Мина, 86 (2:2).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 81), Бэйл (Менди, 84), Бензема, Азар (Винисиус Жуниор, 73).

«Сельта»: Бланко, Айду, Мурильо, Араухо, Васкес (Систо, 55), Окай Йокушлу, Рафинья, Брадарич (Мина, 83), Оласа, Аспас, Смолов (Суарес, 70).

Предупреждения: Оласа, 57. Бэйл, 72. Карвахаль, 74. Окай Йокушлу, 76.

Судья: Альберола Рохас (Испания).

Мадрид. Стадион «Сантьяго Бернабеу».

«Атлетик» – «Осасуна» – 0:1

Гол: Ойер, 29.

«Леганес» – «Бетис» – 0:0

«Севилья» – «Эспаньол» – 2:2

Голы: Окампос, 15 (1:0). Эмбарба, 35 (1:1). У Лэй, 50 (1:2). Сусо, 80 (2:2).

Турнирная таблица Ла Лиги