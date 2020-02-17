Кьеллини провел первый матч за полгода

Капитан туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини вернулся на поле после длительного отсутствия, связанного с травмой.
Итальянский защитник принял участие в матче 24-го тура Серии А с «Брешией» (2:0). Кьеллини появился на поле на 78-й минуте, заменив Леонардо Бонуччи.
35-летний Кьеллини получил повреждение в августе 2019 года и не мог принимать участие в матчах в течение пяти месяцев.
Отметим, что в этом сезоне защитник поучаствовал в одном матче чемпионата Италии с «Пармой» (1:0), в котором забил победный мяч.
Источник — Sport.ua
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